استطلاع يكشف عن مفاجأة بشأن مستخدمي “فيسبوك”

وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث أن 74 % من المستخدمين الأمريكيين ليسوا على دراية بما تعرفه منصة فيس بوك عنهم، إذ قال 51 % ممن شملهم الاستطلاع، بعد عرض تلك المعلومات عليهم، أنهم ليسوا مرتاحين جداً أو غير مرتاحين على الإطلاق بوجودها.