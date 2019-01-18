الرئيسية رياضة الأهلي والشباب والتعاون والاتفاق يكملون عقد المتأهلين لكأس المليك
بشق الأنفس تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 16 بفوزه على النجوم بهدف دون رد اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، ضمن دور الـ32 من المسابقة.
وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه دجانيني بالدقيقة 27 من ضربة جزاء ، ليقابل بذلك الأهلي في الدور المقبل فريق الوحدة الاربعاء المقبل في ملعب الجوهرة بجدة.
ومن جهته أكمل فريق الشباب الأول لكرة القدم عقد المتأهلين دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على جدة 2-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن دور الـ32 من المنافسة.. وسيواجه نظيره التعاون الأربعاء 23 يناير الحالي لمعرفة المتأهل إلى ربع نهائي الكأس.
كما فاز الاتفاق بنتيجة قياسية على الامجاد بتسعة اهداف لهدف.. وسجل التعاون ستة اهداف نظيفة في مرمى النهضة.