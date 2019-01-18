الإطاحة بوافد اقتلع “صرافًا آليًا” بغرض السرقة في عسير | صور

تمكنت الجھات الأمنیة في عسیر، من القبض على وافد يمني اقتلع جھاز صراف آلي بمحطة وقود بمركز عفراء، شمال محافظة بلقرن.
وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسیر تفاصيل الجريمة قائلاً: باشرت دوريات الأمن، فجر السبت الماضي الموافق 6/5/1440ھـ، بلاغاً عن تعرض جھاز صرف آلي للسرقة بعد انتزاعه من موقعه، بمحطة وقود بمحافظة بلقرن، ونقله بسیارة نقل صغیرة.
وأضاف: اتخذت فوراً التدابیر الأمنیة اللازمة، وتم تكثیف عملیات البحث والتحريات التي أسفرت عن القبض على المتھم المتورط بالجريمة، وھو مقیم من الجنسیة الیمنیة بالعقد الثاني من العمر، وضبط جھاز الصرف الآلي قبل أن يتمكن الجاني من استخراج الأوراق النقدية المودعة بداخله، وقد جرى إيقافه لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، وإحالة القضیة للنیابة العامة.