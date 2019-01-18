“التعليم” تعلن فتح التقديم على وظائف المدارس الأهلية

وجهت وزارة التعليم، أمس الخميس، جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في قطاع التعليم الأهلي.
وأصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تعميماً لمديري إدارات التعليم، تضمن الإعلان في جميع المناطق عن الوظائف التعليمية الشاغرة ومتطلباتها عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) على الرابط التالي “اضغط هنا“، والتي تتييح للمواطنين الباحثين عن العمل الاطلاع والتقديم عليها.
وتضمن التعميم، توجيه جميع المدارس الأهلية والعالمية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وذلك اعتباراً من تاريخه ولنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1440/6/2هـ.