الذبابة البيضاء تُهدد مزارع الشرقية.. و”الزراعة” تُوضح الأسباب وسُبل المكافحة | فيديو

عبدالعزيز اليوسف – رئيس قسم وقاية المزروعات بفرع وزارة البيئة والمياه بالمنطقة الشرقية:

خطورة الذبابة البيضاء التي أصابت الزراعات في المنطقة الشرقية أنها قادرة على التكيف مع المبيدات#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/r1iizXquj8

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 18, 2019