الصندوق العقاري يوضح أفضل خيار لدعم “أصحاب القروض”

كشف صندوق التنمية العقارية، اليوم الخميس، عن الخيار التمويلي الأنسب لمن لديه رقم في الصندوق وملتزم بسداد قرض عقاري قائم.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين اشترى أرضاً بالتقسيط ويتساءل عن إمكانية الحصول على قرض شخصي كي يتمكن من إكمال البناء.
ورد الصندوق قائلاً: “في حال كان لديك رقم في الصندوق العقاري ولديك قرض عقاري قائم من إحدى الجهات التمويلية المشاركة، فإن الخيار المناسب لحالتك هو “دعم أرباح التمويل العقاري القائم”.
يُذكر أن دعم أرباح التمويل العقاري هي خدمة من الصندوق العقاري تهدف إلى التخفيف على المستفيدين بتحمل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.