بسبب العاصفة الثلجية.. القنصلية السعودية في نيويورك تدعو المواطنين للحذر ومتابعة توجيهات السلامة

الرئيسية أنحاء الوطن بسبب العاصفة الثلجية.. القنصلية السعودية في نيويورك تدعو المواطنين للحذر ومتابعة توجيهات...
دعت القنصلية السعودية العامة في نيويورك كافة المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة توجيهات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.
وأوضحت القنصلية أن ذلك يعود لسوء الأحوال الجوية وتعرض شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية لعاصفة ثلجية قوية اعتباراً من مساء اليوم الجمعة 12-5-1440هـ، هـ الموافق 18-1-2019م.
يُذكر أن العاصفة الثلجية التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة، أغلقت المدارس والمكاتب الحكومية وقطعت الكهرباء وعطلت حركة السفر وأغلقت مطار جون كيندي، فيما تسببت الموجة القطبية في عدد من الوفيات.