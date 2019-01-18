تحذير من تداول فواتير المتاجر.. تسبب هذا المرض الخطير

يحذر خبراء الصحة، من خطورة تداول فواتير المتاجر، لأنها يمكن أن تسبب السرطان، خاصة التي يتلاشى فيها الحبر مع مرور الوقت، بسبب وجود مادة “بيسفونولا” بها.
ومادة “بيسفونولا” هي كيماوية مسرطنة، ارتبطت بالعقم، والتوحد، والبدانة، والسكري من النوع الثاني، والولادات المبكرة.
ويتخوف الباحثون من تعرض البشر لهذه المادة، التي توجد في البلاستيك، وتضاف إلى الفواتير لتصبح أكثر وضوحاً دون استخدام مزيد من الحبر، وتوجد أيضاً في زجاجات المياه البلاستيكية وحاويات المواد الغذائية.
ودعا الدكتور نيكولاس أوليا من جامعة غرناطة الإسبانية، إلى تجنب تخزين الفواتير في المحافظ أو السيارات، وبعد تحليل 112 فاتورة من الورق الحراري من البرازيل، وإسبانيا، وفرنسا، كشفت الاختبارات أن ما يصل إلى 90% منها تحتوي على بيسفونولا، في البرازيل، وإسبانيا، مقابل النصف في الفواتير الفرنسية.
وأضاف أنه يمكننا التعرف على هذا الورق بوضعه أمام مصدر حراري؛ لأنه يتحول على الفور إلى اللون الأسود، ويجب ألا تتلامس التذاكر مع الطعام مثل اللحم أو السمك، كما لا ينبغي اللعب بالتذاكر، أو كتابة ملاحظات عليها، أو تخزينها في سيارات أو حقائب يدوية.