ترمب يلغي رحلة الوفد الأميركي إلى منتدى دافوس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الرئيس دونالد ترمب ألغى رحلة وفد الولايات المتحدة إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع القادم بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.
وشارك ترمب في منتدى دافوس العام الماضي، وكان يخطط للذهاب مجددا هذا العام لكنه انسحب الأسبوع الماضي بينما يخوض معركة مع الديمقراطيين في الكونجرس حول تمويل جدار على الحدود مع المكسيك أدت الى إغلاق جزئي للحكومة.
وقال مسؤولان كبيران بالإدارة الأمريكية إنه كان من المتوقع أن يرأس وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو وفد الولايات المتحدة بدلا من ترمب.
وكان من المخطط أيضا أن ينضم إلى الوفد وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر.
وقالت ساندرز في بيان: “مع الأخذ في الاعتبار أن 800 ألف من العاملين الأمريكيين لا يحصلون على رواتبهم ولضمان أن يتمكن فريقه من تقديم المساعدة اللازمة، ألغى الرئيس ترمب رحلة وفده إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا”.