جامعة الطائف تضيف مسار الموسيقى إلى نادي الشعر وتفتح التسجيل فيه

أعلنت أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، فتح باب التسجيل عبر بوابتها الإلكترونية في نادي الشعر بمساراته الثلاثة: الإلقاء الشعري، والموهبة وكتابة الشعر، والموسيقى بشقَّيها “العزف والغناء”.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الانضمام لنادي الشعر إلى تعبئة نموذج التسجيل على موقعها الإلكتروني عبر الرابط: https://goo.gl/forms/C4LOLX3h1BUT432l1 .
وكانت أكاديمية الشعر بجامعة الطائف أطلقت قبل نحو شهرين أول فرقة موسيقية طلابية، وذلك بحضور مدير الجامعة حسام زمان، ومحافظ الطائف سعد الميموني، بالإضافة إلى أساتذة ووكلاء الجامعة، وجمعٍ من الطلاب والطالبات.