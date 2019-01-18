الرئيسية حوادث حفر الباطن.. وفاة الطالب ضحية حافلة مدرسته متأثرًا بإصابته
توفي الطفل بدر العمري؛ ضحية “حافلة المدرسة” بحفر الباطن، الذي تعرض للدهس بعد انتهاء اليوم الدراسي، متأثرا بإصابته، وذلك بعد نقله لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.
وأدى حشد غفير صلاة الجنازة على الطفل بجامع الملك فهد بمدينة الخبر، وحضر العزاء الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، لمواساة أهل الطالب.
وأعرب عبدالله العمري شقيق الطفل بدر عن شكره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس، والأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة الشرقية؛ على تجاوبهم ونقل شقيقه للعلاج بمدينة الرياض.
يذكر أن الطالب بالصف الأول الابتدائي بدر العمري (6 سنوات) تعرض لإصابات خطيرة بعد أن دهسته حافلة المدرسة الأربعاء قبل الماضي بعد أن عادت به إلى منزله، وتم نقله لمستشفى حفر الباطن المركزي، وناشدت عائلته بعلاجه بإحدى المستشفيات المتخصصة وتم الاستجابة لها لتفيض روحه بعدها متأثرا بالإصابة.