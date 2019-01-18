صور | انهيار أسفلتي بالعزيزية الجنوبية في مكة.. والجهات الأمنية تغلق الطريق لصيانته

تسبّب انهيار أسفلتي في شارع العزيزية الجنوبية بمكة المكرمة، صباح اليوم الجمعة، في عرقلة الحركة المرورية ما دفع دوريات المرور إلى تغيير مسار الطريق.
وأظهرت صور متداولة، الانهيار الأسفلتي الذي تجاوزت مساحته 10 أمتار بعمق 4 أمتار، حيث توجّهت دوريات المرور وفرق الصيانة بالشركة الوطنية للمياه بمعداتها ومركباتها إلى الموقع لمباشرة الواقعة.
من جانبها، أغلقت الدوريات المرورية الطريق من بعد إشارة الجامعة وطوقت الموقع بالشرائط الحمراء، حيث تم تحويل المسار إلى الخدمة، كما تم سحب المياه المتسببة في الانهيار، تمهيدًا لمعرفة مكان التسرب وإصلاح الخلل.