فيديو | العرفج يتمنى الاستفادة من قوة “البوربوينت” في خطبة الجمعة

حث عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على الاستفادة من الوسائل الحديثة في عرض خطب الجمعة باستخدام “البوربوينت” في عرض الخطبة للمصلين.
جاء ذلك خلال حديث العرفج في برنامجه الأسبوعي “ياهلا بالعرفج”، الذي يعرض على قناة روتانا خليجية كل أربعاء في تمام الساعه الثامنة مساء، مع المذيع مفرح الشقيقي؛ وناقش عامل المعرفة أهمية استخدام الوسائل الحديثة، حيث ألمح عامل المعرفة أن السلف الصالح لو كان في وقتهم لاستخدموا أفضل الوسائل لعرض خطب الجمعة.
د. #أحمد_العرفج
خطبة الجمعة يجب أن تتماشى مع رؤيتنا، وتشجع ثقافة التفاؤل والنشاط والعمل.
الخطبة يجب أن تستغل تقنيات العصر، ولو كان الصحابة أدركوا "الباور بوينت" لاستخدموه في خطبهم.#ياهلا_بالعرفج@Arfaj1 pic.twitter.com/81tVHJ3QWn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2019