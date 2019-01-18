فيديو | العرفج يتمنى الاستفادة من قوة “البوربوينت” في خطبة الجمعة

د. #أحمد_العرفج

خطبة الجمعة يجب أن تتماشى مع رؤيتنا، وتشجع ثقافة التفاؤل والنشاط والعمل.

الخطبة يجب أن تستغل تقنيات العصر، ولو كان الصحابة أدركوا "الباور بوينت" لاستخدموه في خطبهم.#ياهلا_بالعرفج@Arfaj1 pic.twitter.com/81tVHJ3QWn

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 16, 2019