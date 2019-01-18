فيديو | العرفج يتمنى الاستفادة من قوة “البوربوينت” في خطبة الجمعة

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حث عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على الاستفادة من الوسائل الحديثة في عرض خطب الجمعة باستخدام “البوربوينت” في عرض الخطبة للمصلين.

جاء ذلك خلال حديث العرفج في برنامجه الأسبوعي “ياهلا بالعرفج”، الذي يعرض على قناة روتانا خليجية كل أربعاء في تمام الساعه الثامنة مساء، مع المذيع مفرح الشقيقي؛ وناقش عامل المعرفة أهمية استخدام الوسائل الحديثة، حيث ألمح عامل المعرفة أن السلف الصالح لو كان في وقتهم لاستخدموا أفضل الوسائل لعرض خطب الجمعة.

وأشار إلى أن ذلك يساعد الخطيب في تركيز المصلين ووصول مضمون الخطبة لهم بكل يسر ووضوح ومساعدتهم حيث يأتي ذلك على شكل نقاط تعرض في البوربوينت.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يعرض فيها عامل المعرفة فكرة ويتم الأخذ بها في عين الاعتبار، ويتمنى أن ياخذ معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الفكرة والاستفادة بها في تطوير أساليب وعرض الخطب كون معالي الوزير حريص جداً على مواكبة التطور والتماشي مع رؤية المملكة 2030.

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