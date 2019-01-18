فيديو | تعرف على المخترع الصغير “نبراس الحربي” وابتكاراته

كشف “نبراس الحربي”، الطالب بالصف الأول المتوسط بمركز دخنة بالقصيم، عن أحد ابتكاراته لتطوير الدراجة الهوائية، حيث دعمها بإضاءة أمامية وخلفية، وإضافات أخرى جعلتها صالحة للتنزه البري.
وأظهر مقطع فيديو “الحربي” وهو يعرض دراجته المعدلة، مثل إشارات الانعطاف الأيمن والأيسر والتوقف المفاجئ “فلشر”، وشاحن للهواتف الجوالة وبعض وسائل الترفيه والتنزه، مثل وضع صنبور ماء وموقد للنار وسِلك لسحب الأجسام الثقيلة.
وأوضح شقيق المخترع، “عبدالباري” أن أخاه اكتسب الموهبة والشغف من والده، رحمه الله، الذي كان يطور الخردوات والأغراض التالفة، ويستفيد منها، متمنياً الدعم والتشجيع لأخيه من قِبَل الجهات المستقطبة للمخترعين في المجالات الصناعية والكهربائية.
يُذكر أن “تبراس” استفاد في أحد ابتكاراته من صندوق تالف، وفقا لـ”سبق” وحوله إلى “فقاسة” للبيض، تعمل بالطاقة الكهربائية، ليسجل اسمه كمخترع سعودي صغير السن، كما كرمه مدير تعليم الرس وكذلك المحافظ.