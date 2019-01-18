فيديو | شاهد رحلة الطلائع الإضافية من آليات الحرس الوطني في الأحساء إلى الحد الجنوبي

وصلت إلى نجران طلائع إضافية من قوات الحرس الوطني، قادمة من معسكرات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بالأحساء؛ للمشاركة في الحد الجنوبي ، دفاعاً عن المملكة والشعب اليمني .
وانطلقت القوات من الأحساء بمتابعة من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر ؛ وحماية أمنية، ووصلت القافلة العسكرية إلى الخرج في يومها الثاني، وسط تعاون كبير من الجهات الأمنية في تسهيل عملية المرور دون مضايقة الناس .
وفي اليوم الثالث، تسلّمت الجهات الأمنية في مدينة السليل – التي تقع على بُعد 575 كلم من الرياض جنوباً – زمام التسهيل على جنود الوطن ، وهم يشقون طريقهم نحو ميدان الشرف والدفاع عن الوطن.
وكما هو مخطط له وصلت التعزيزات إلى نجران في اليوم الرابع وسط متابعة من الأمير عبدالله، واستقبال حافل من الأهالي، ومنسوبي الحرس هناك، وعلى بُعد مسافة قليلة من الثكنات العسكرية المرابطة .