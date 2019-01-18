فيديو | ضبط وافد يدير مصنع خمور في فيلا بالرياض.. تعرّف كيف ضلل الجيران والأمن

نفذت الدوريات السرية في الإدارة العامة للدوريات بمنطقة الرياض مداهمة أمنية على مبنى سكني يستخدم لأغراض تصنيع الخمور في حي السويدي جنوب مدينة الرياض.
ونقل الإعلامي سامي الشيباني عبر “السناب الأمني” مشاهد من داخل المبنى (فيلا سكنية) الذي جرى تحويله بالكامل لمصنع لإنتاج الخمور.
وأظهرت اللقطات ملء المجرمين الذين يديرون المصنع لخزان الفيلا بالخمر، وتوصيله بشبكة مياه المنزل؛ ليتمكنوا من تعبئة الخمور من الصنابير مباشرة.
كما عمد المجرمون إلى توزيع المباخر داخل المنزل ووضع البخور والبصل عليها؛ لإخفاء الروائح. كما غطوا النوافذ بلواصق سوداء وبنوا سواتر من الحديد على أسوار الفيلا؛ كي لا يطلع أحد من الجيران على ما يدور داخل الفيلا.
وأوضح الشيباني أن الوافدين المسؤولين عن مصنع الخمر رجلان وامرأة، وأن أحد الرجلين تعمّد إضفاء مظهر التدين على شخصيته؛ إذ أطال لحيته كي يضلل الجيران ورجال الأمن عند نقله للخمور وتوزيعها.