مطارا أبها والدمام بالمركز الثاني عالميا في دقة المواعيد

احتل مطارا أبها والملك فهد بالدمام المركز الثاني عالميا في تصنيف مؤسسة OAG لأبحاث وبيانات الطيران وذلك في فئتي المطارات الصغيرة والمتوسطة.
وفي التقرير السنوي “دوري دقة المواعيد 2019” الذي تنشره OAG عن دقة المواعيد في حركة النقل الجوي عموما فاز مطار طوكيو هانيدا بالمركز الأول بين المطارات الضخمة، واحتل مطار موسكو شيريميتيفو الترتيب الأول للمطارات “الرئيسية” وجاء مطار أوساكا الياباني في صدارة قائمة المطارات الكبيرة.
وشملت المسابقة خمس فئات من المطارات هي صغيرة ومتوسطة وكبيرة ورئيسية وضخمة فضلا عن تصنيف منفصل لأدق شركات الطيران في مواعيد الرحلات وفازت بها شركة “كوبا” في بنما.
وفاز مطار مينسك في روسيا البيضاء بالمركز الأول لقائمة “المطارات الصغيرة” ثم أبها وسان خوسيه كابو بالمكسيك وكوريتيبا البرازيلي وتينيريفي نورث بجزيرة تينيريفي الإسبانية.
وفي المطارات المتوسطة، تصدر مطار بنما سيتي القائمة تلاه مطار الدمام ثم ثلاثة مطارات برازيلية بالمراكز الثالث والرابع والخامس هي ساو باولو فيراكوبوس، وريسيفي، وريو دي جانيرو سانتوس دومونت.
وشملت المراكز الخمسة الأولى بفئة المطارات “الكبيرة” مطارات أوساكا الياباني، وهونولولو الأمريكي، وبرازيليا، وسولت ليك سيتي وبورتلاند الأمريكيين على الترتيب.
وتصدر مطار طوكيو هانيدا قائمة المطارات “الضخمة” ثم أتلانتا الأمريكي وسنغافورة شانغي ودنفر ولوس أنجلوس الأمريكيين على الترتيب.
وشركة OAG مؤسسة متخصصة في بيانات السفر الجوي يقع مقرها في المملكة المتحدة ويرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1853، وتتخصص في تقديم معلومات رقمية وتطبيقات لشركات الطيران والمطارات ووكالات حكومية وشركات خدمات مرتبطة بقطاع النقل الجوي.