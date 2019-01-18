هل يمكن للعامل تحويل “الخروج النهائي” إلى “نقل كفالة”؟.. الجوازات توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من منصة “أبشر” الخاصة بصاحب العمل في حال سريان صلاحية هوية مقيم، ويمكن بعدها نقل الكفالة.
جاء ذلك ردًا على استفسار مغرد على “تويتر”، قال فيه: “هل ممكن خلال الـ ٦٠ يوماً تحويل الخروج النهائي إلى نقل على شركة أخرى؟”.
وكتب حساب الجوازات في “تويتر”، ردًا على الاستفسار “أهلاً بك، يمكنك إلغاء التأشيرة من منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل في حال سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من نقل الخدمات”.
وبينت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.