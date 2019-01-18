وفاة الفنان المصري “سعيد عبدالغني” عن عمر 81 عاماً

شيّعت جماهير غفيرة، جثمان الفنان المصري “سعيد عبد الغني” إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بحي البساتين، وذلك بعد صلاة الميت عليه، عقب صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الصديق بمساكن شيراتون في القاهرة.
وتوفّي عبد الغني عن عمر يناهز 81 عاماً، بأحد مستشفيات المعادي بعد صراع طويل مع المرض، حيث حضر صلاة الجنازة ابنه الفنان “أحمد سعيد عبد الغني”، ونقيب المهن التمثيلية الفنان “أشرف ذكي”.
وقضى عبد الغني أكثر من 45 عاماً في المجال الفني، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، ومن أهم أعماله: فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس”، ومسلسلات: “الفرسان”، و”الثعلب”، “رد قلبي”، “شمس الأنصاري”، “أولاد الليل”.