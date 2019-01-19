البيت الأبيض: قمة جديدة بين ترامب وكيم أواخر فبراير

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أنه ستعقد قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ فى أواخر فبراير المقبل.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع ترامب بالمبعوث الكوري الشمالي البارز كيم يونغ تشول بالمكتب البيضاوي.
ويقوم جنرال كوري شمالي رفيع بزيارة نادرة إلى واشنطن، اليوم الجمعة، يتوقع أن يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأمريكيين؛ لإتمام الترتيبات الرامية؛ لعقد قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون؛ بهدف نزع الأسلحة النووية وإنهاء عقود من العداء بين البلدين.
وكيم يونغ شول، كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، هو أول شخصية تمضي ليلة في العاصمة الأمريكية منذ نحو عقدين، وتأتي زيارته بعد أكثر من عام بقليل من تهديد ترامب بمحو الدولة الاستبدادية من الخارطة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن كيم سيلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو في واشنطن.
وقال مصدر أمريكي، لا يمكن الكشف عن هويته؛ نظرًا إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن جدول أعمال الجنرال الكوري الشمالي، إن بومبيو سيدعو كيم لغداء مبكر، وفي حال سار الغداء بشكل سلس؛ فسيتوجه كيم إلى البيت الأبيض للقاء ترامب.
وتوجه كيم ومرافقون من بكين إلى واشنطن، الخميس، وشوهدوا وهم يدخلون وسط الثلوج الخفيفة، دون الإدلاء بتصريحات، فندقًا فخمًا في حي “دوبونت سيركل”؛ حيث يتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي.