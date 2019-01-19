“الشريان” يعود للشاشة ببرنامج “ما حنا بساكتين” على شاشة SBC

ستعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان للظهور على الشاشة مجدداً في برنامج كشفت عنه قناة SBC التي أُطلقت مطلع رمضان الماضي بحزمة برامجية وترفيهية جديدة وغير تقليدية.
وأوضحت القناة أن البرنامج الذي سيحمل على ما يبدو من الحملة الإعلانية اسم “ما حنا بساكتين” سيبث على شاشة القناة ثلاثة أيام أسبوعياً عند تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المتوقع أن يكون بثّ البرنامج مباشراً؛ إذ إن للشريان باعاً طويلاً في تقديم البرامج المباشرة طوال مسيرته في قناة “إم بي سي”.
وكانت القناة قد استبقت الإعلان عن البرنامج بحملة إعلانية؛ حيث حملت لوحات إعلانية على شوارع العاصمة الرياض عبارة “تبونا نسكت؟” لعدة أيام، ثم كشف اليوم عن البرنامج “ماحنا بساكتين” وأُعلنت مواعيد بثّه.