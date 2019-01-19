الشيخ “المطلق”: هذه الأراضي لا زكاة عليها.. ومنها “المنح”

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق عدم وجوب الزكاة على أراضي المنح، أو التي تُشترى بغرض بناء المسكن، أو حفظ الأموال.
وأوضح في برنامج إذاعي أن أراضي المنح، أو الأراضي التي اشتراها الناس بأموالهم لغرض بناء مسكن أو حفظ المال لا تجب فيها الزكاة.
وفي السياق ذاته أشار الأستاذ بجامعة “الإمام” الدكتور أحمد الباتلي، وفقًا لـ “عكاظ”، أن المواطن إذا تملك أرضًا منحة من الدولة ثم جعلها لدى مكتب عقار، أو وضع عليها لوحة للبيع، فهذه تجب فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة، أما إذا كان متردداً أو كان قصده أن ينتظر حتى يرتفع سعرها فهذه لا زكاة فيها.