القِيَمُ المُعْتَلَّةُ !!

لا نكاد نحتفي ونتباهى بأي إنجاز سعودي إلا ويخرج لنا من أعماق الجهل والتخلف مظهرٌ ينسف ما بنيناه في أذهان العالم لتغيير الصورة النمطية التي يعجبهم أن يرونا بها دائماً.
لا نكاد نفرح إلا ويقتحمنا اليأس والإحباط..
أحياناً أقول:لا سامح الله التقنية التي وقعت في أيدي الحمقى والجهلاء والأغبياء.
وأحياناً أقول:بل بالعكس..دع الخبث يخرج عن معدننا الطيب..دع الأحمق يخرج أمام الناس سعيداً بحمقه..والجاهل سعيداً بجهله..والعنصري سعيداً بعنصريته..لكي يروه..ويضعوا أيديهم على هذا الجرح لعلاجه أو اجتثاثه..دع الناس يؤدبون من لم يتأدب..ويفضحون من كان يعتقد أنه يحسن صنعاً..فيبوء بالخيبة والحسرة..حين يرى ردود الناس الساخطة..ولعلَّه يتوب..أو يعي..أو يتوارى..دع هؤلاء ينكشفون أمام الوعي..ويحركون الساكن..فكم من قيمة عليلة مريضة تعيش بيننا بفعل هؤلاء.
أحياناً أقول..بل أقول دائماً:لا سامح الله الصحوة..التي أتتنا بالشكل وأفقدتنا الجوهر..وسلبت وعينا وتفكيرنا..وأربكت سلوكنا..وعبثت بقيمنا..وكادت تقضي على الألفة والانسجام بيننا..وأثخنتنا بجراح التمييز والعنصرية المقيتة..وهيمنت على تعليمنا..واختطفت طبيعتنا البشرية لتجعل منا إنساناً واحداً..أقرب ما يكون إلى الدرويش منه إلى الإنسان الفاعل.
نعم تعلمنا..نعم الأمية لم تعد موجودة بيننا..نعم حملنا الشهادات..ولكن..هل وعينا؟!.إن التعليم لا يساوي الوعي أبداً أبداً..وبقيت في النفوس رواسب الجهل والتخلف..ولم تنقشع غيومها..لأن العقل معطل..والتبعية سائدة..والشكل هو الواجهة..تلك الواجهة التي أصبحنا نردد أقوالها ونقتفي أفعالها..فلم تزدنا إلا انحرافاً وانجرافاً وزهداً في المنطق وصمتاً عن النقاش..وإذعاناً واتّباعاً وكأننا مجرد ببغاوات..ومهما استطاع الببغاء أن يحفظ كلمات الإنسان ويرددها..فإنه لن يصبح إنساناً مهما حفظ وردد..وكذلك سيكون العقل حين يتم تعطيله..لأنه لن يستوعب التغيير..ولن يتفاعل معه..ولن يدركه..ولن يكون متحضراً مهما تمظهر بشكليات الحضارة..واستخدم أدواتها.
ولهذا كله..لن أستغرب حين أرى من يفسر الشجاعة بالظلم والعنجهية(ودق خشوم)..ولا من يفسر الكرم بأنه الإسراف(والهياط)..ولا من يفسر الرجولة باستعراض تحمله للنار وأكله للجمر وقسوته على الضعوف..ولن أستغرب أبداً أبداً أن يتم تفسير الانتماء للقبيلة بالعنصرية والانتقام والمنابزة والزهد حتى في الانتماء للوطن والعصمة من قوانينه.
لن أستغرب أن يقوم رجل تعلم في مدارس الشكل وتخرج منها بسلب حقوق الأطفال وظلم النساء.
حسناً..لنعد لعقولنا أرجوكم..لنعد للتفكير والمنطق والوعي..وإذا (هايطنا)..فعلى الأقل (نهايط)بإنجاز علمي..باكتشاف جديد..بمشروع فريد..وذلك ما سوف يغير صورتنا عند الناس.
أما العابثون..المصرُّون على إظهار قيمنا بمظهر المريض والمتخلف (والمهايطي) ..المصرُّون على فضحنا أمام هذا العالم فإنني أتمنى إدخالهم للمصحات العقلية أو السجون ليتم تأهيلهم من جديد.