بعد استفسارات مسؤولين.. “المنيف” يوضح تصريحاته عن “10 أضعاف الراتب”

قال حمد المنيف المتحدث الرسمي السابق لوزارة الخدمة المدنية، إن عدة استفسارات قد وردته من مسؤولين حول تصريحاته الأخيرة بشأن بند استقطاب الكفاءات المتميزة، الذي أكد أنه يمنح الحق لأصحاب هذه الكفاءات في تقاضي 10 أضعاف رواتب نظرائهم. وأكد أنه يؤيد هذا البند فعلياً ولكن بشروط أهمها أن يتم الإعلان عنه والمفاضلة الشفافة بين الكفاءات المتميزة مع عدم قبول كفاءات اللجان الحكومية لعدم التعارض . وطالب بضرورة أن يتم التعاقد مع الكفاءات المتميزة بالفعل التي تصنع الفرق لا تسرق المجهود، ومع عدد معين فقط وليس مع عدد قد يصل إلى 50 متعاقدا لنفس الجهة مما يسبب الفساد وتهميش المسؤولين الأصليين. وأكد أنه من الضروري تقييم التجربة دورياً مع وجود رقابة ومتابعة لحقيقة آداء المستقطبين، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص.