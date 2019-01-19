الرئيسية حوادث جدة.. مصرع وإصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة على طريق الساحل
توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون من عائلة واحدة منهم حالة حرجة، وذلك بعد تعرضهم لحادث بشع على طريق الساحل وتحديداً غرب كوبري الخمرة في جدة، فجر اليوم السبت.
من جهته قال عبد الله أبو اليزيد المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بجدة، إنه تم الدفع بـ5 فرق إسعافية فور تلقي البلاغ وتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة.
وأوضح أن هناك 3 حالات وفاة، فيما كانت الإصابات أربع حالات ما بين متوسطة إلى خفيفة، فضلا عن إصابة خطرة، وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى شرق، ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.