خبير أرصاد يكشف موعد انتهاء موجة البرودة والمناطق المتأثرة بها

كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير في الأرصاد والفلك، عن التغيرات الجوية التي تشهدها معظم مناطق المملكة.
وقال في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: ” نعيش الآن مرحلة انتقالية وهي من أبرد أيام السنة إذ أننا نعيش في موسم ” الشبط ” وهو من طبيعته أن يخفض درجات الحرارة إلى درجات متدنية ” .
وأضاف: ” هذه الموجة ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل ونعيش آثارها إلى نهاية الأسبوع القادم، والتوقعات المستقبلية تعتمد على 3 أمور هي البرودة و ارتفاع حركة الرياح وآثار هذه الموجة ” .
وأشار إلى أن أبرز المناطق التي تتأثر بهذه الموجة هي ” الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية ” ، مضيفًا أن المناطق الجنوبة والجنوبية الغربية تتأثر بموجات الغبار فقط.