شاب سعودي ينقذ حياة طفلة من نوبة قلبية على متن طائرة

في بادرة طيبة، أنقذ شاب سعودي يدعى سلطان حميد البلعاسي، حياة طفلة من نوبة قلبية حادة؛ تعرضت لها على متن رحلة الخطوط السعودية.
وأوضح البلعاسي أن قائد الطائرة نوه بأن هناك حالة طبية في الطائرة، مطالبًا أي شخص لديه خلفية طبيّة بالتوجه لها في مؤخرة الطائرة، وذلك على متن رحلة كانت متجهة من القريات إلى الرياض، قبل هبوطها بمطار الملك خالد.
وتابع البلعاسي: ذهبت للحالة كوني إخصائي طب طوارئ برفقة صديقي الإخصائي النفسي غالب العواجي الرويلي، ووجدت أن الطفلة بدت عليها أعراض نقص الأكسجين في الدم وضيق في التنفس، وأعراض بداية الدخول في الغيبوبة التامة فطلبت شنطة أدوية الطوارئ وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي لتشخيص اضطراب النظام القلبي للسيطرة على الوضع، خوفًا من دخولها في حالة غيبوبة تامّة والتي قد تؤدي إلى توقّف النبض والتنفس.
وأشار إلى أنه فحص نبض الطفلة والتي تبيّن أن لديها تسارعًا في نبض القلب وهبوطًا حادًا في الدورة الدموية، مؤكدًا أنه تم التعامل مع الحالة؛ لمنع دخولها في الغيبوبة، مع مراقبتها، إلى أن يتسلمها الفريق الطبي الإسعافي الموجود في المطار بعد هبوط الطائرة.