ماجد عبدالله …. هداف آسيا العصامي

في عام 1984 كسر ماجد عبدالله ،(طقم الصين كله)،وسجل هدفا إعجازياً مازال خالداً في اذهان كل الأجيال .
فالهدف كان عبارة عن زحف ماجدي تخطى بعزيمته السعودية سور الصين وحراسه وقلاعه،وقبل ان يطعن طعنته النجلاء رمق الحارس بعينيه ،فأحاله الى اتجاه ومضت الكرة في اتجاه عكسي لتتخطى الخط وتعلن انجازا سعوديا اولا على الصعيد الآسيوي .
ماجد جزء من ثقافتنا السعودية، شكّل حضوره علامة مضيئة في حراكنا الرياضي ،فهو قبل ان يكون هدافا ،كان وما زال مثالا للحضور المنضبط اخلاقا واداء داخل الملعب وخارجه .
كان ماجد مؤشر جودة وعافية لكرتنا السعودية وكانت تجلياته تؤطر ذكرياتنا وأفراحنا وإنجازاتنا الكروية .
أولوياته تجعله الاول سعوديا وخليجيا وعربيا ،وتكوينه الكروي تدريبا واداء ومهارة ،كل ذلك يجعله الأول والأميز والاجدر ،ليبقى حيا في وجداننا الرياضي والثقافي .
كأس آسيا تدور رحاها في الامارات ومنتخبنا يخوض غمارها ،ونحن (الأربعينيون ) نستذكر ماجد ورفاقه ،ونأمل من الشباب الجدد تحقيق منجز للوطن يعيد الينا البسمة كجماهير تعشق الكرة وقبلها الوطن ورموزه .
ماجد لاعب كان يصنع من أعشار الفرص مشاريع فرح ،ولحظات عشق ،كان يرتقي فوق الجميع ليسجل إصابة تبقى في ذاكرة التاريخ ،ويشق مسارات بين الأقدام ليصنع قصة هدف ،وكان يعشق مواجهة الشباك ويعشق عناقها المباشر بعد ان يسجل مشروع عبور لخطوط المنافسين وتحصيناتهم الدفاعية ويرفع يده اليمنى علامة مميزة لرحلة هدف زرع البسمة على شفاه السعوديين فى زمن جميل
كان فيه ماجد رقما صعبا يصنع الفرَق والفارق ،الأولى للمنافسين والثانية للكرة السعودية وجمهورها المتعطش لكرة القدم وإنجازاتها .