مرور الرياض يطيح بسائق فرّ من حادث نتج عنه وفاة رجل أمن

تمكنت إدارة البحث والتحري بمرور منطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على سائق شاحنة لاذ بالفرار من موقع حـادث مروري تسبب في وفاة رجل أمن.
وتعود القضية وفقا لـ”سبق” إلى وقوع حـادث مروري فجر يوم الإثنين الماضي على طريق رشوش في أطراف منطقة الثمامة بين شاحنة من نوع “قلاب” يقودها وافد من الجنسية الآسيوية، وسيارة صغيرة يقودها عسكري يعمل في أحد القطاعات الأمنية تسبب في وفاة الأخير وهروب السائق.
من جهتها، نجحت فِرق البحث والتحري بمرور الرياض في تحديد موقع “القلاب”، لتتم مراقبته، حتى شوهد المقيم يتجه إلى مركبته، وتم القبض عليه، واعترف بما نُسب إليه من اتهام، وتم تسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.