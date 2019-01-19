الرئيسية الرأي هل تنجح واشنطن في تفكيك المليشيات التابعة لإيران في العراق؟
منذ تولي الرئيس دونالد ترامب زمام الامور في البيت الابيض وهو يصلح كل ما افسده اوباما في السنوات الماضية خاصة الملف الايراني الذي كاد ان ينهي الدور الامريكي في الشرق الاوسط بسبب غباء ادارة اوباما في التعامل مع نظام الملالي الارهابي والذي استطاع هذا النظام في حقبة اوباما تحقيق مكاسب ومد نفوذه الي عدد من دول المنطقة مستغلا بذلك الاتفاق الفاشل الذي تم ابرامه بين الدول الكبري وايران ودفعت دول المنطقة ثمن هذا الاتفاق الفاشل الذي ابرمه اوباما مع نظام الملالي الارهابي.
ترامب مازال يواجه نظام الملالي لكن المواجهة لن تكون بسهولة خاصة ان الولايات المتحدة امامها تحدي المليشيات التي نجحت ايران في استغلالها ضد اعدائها وهي تمثل خطرا كبيرا علي المصالح الامريكية في المنطقة وعلي حلفاء الولايات المتحدة لكن ترامب لايخشي هذه المواجهة التي تقتضي اتخاذ القرارت بشجاعة لذلك طلبت واشنطن من العراق تفكيك المليشيات التابعة لايران وارسلت واشنطن قائمه تضم ٦٧ ميليشيا الي الحكومة العراقية وطالبت واشنطن تجميدها وسحب السلاح منها.
بومبيو زار العراق اوائل هذا العام والتقي بالرئاسات الثلاث لبحث الخطوات القادمة لواشنطن في العراق خاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من سوريا وانشاء قواعد عسكرية امريكية جديدة في العراق وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة من استخدام ايران لهذة المليشيات لاستهداف اهداف امريكية في العراق بالاضافة الي تهديد حلفاء واشنطن في المنطقة باطلاق الصواريخ عليهم وهذا ما تخطط له ايران الان للرد علي العقوبات القاسية التي فرضتها واشنطن علي ايران وزادت من معاناتها وعزلتها.
ايران تحركت بعد هذا الطلب الامريكي وقام محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني بزيارة الي العراق والتقي قادة المليشيات التابعة لايران لتحريضهم علي رفض الطلب الامريكي وعدم تسليم سلاحهم وهذا ما قد يجعل العراق فوق صفيح ساخن اذا رفضت هذه المليشيات تسليم سلاحها الي الحكومة العراقية وقد نشهد مواجهة امريكية مع هذه المليشيات المدعومة من ايران علي ارض العراق.
تسليم المليشيات سلاحها يعني نهاية ايران في العراق وهذا ما تسعي اليه واشنطن لكن الجميع في العراق يعرف ان الحكومة العراقية لا تملك القرار وان هذه المليشيات هي التي تحكم العراق وتتحكم في المشهد السياسي بالعراق كما يفعل حزب الله في لبنان.
قرار واشنطن حرك المياه الراكده في الشارع العراقي الذي يطالب منذ فترة طويلة بحل هذه المليشيات التابعة لايران وجعل الشارع العراقي يتفائل بمستقبل العراق اذا تم حل هذه المليشيات الارهابية والطائفية لكن الكره في ملعب حكومة عادل عبد المهدي فهل يستجيب عبدالمهدي للطلب الامريكي وينجح في تفكيك المليشيات التابعة لايران؟ هذا ما سوف تكشف عنه الايام القادمة.