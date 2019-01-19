الرئيسية أنحاء الوطن وظائف إدارية بجامعة الملك عبدالله للعلوم.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق لذوي الخبرة، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس تقنية المعلومات (IT Architect).
2- أخصائي مركز البيانات (Data Center Specialist).
3- أخصائي مواضيع المكتبة (Library Subject Specialist).
4- أخصائي أرشفة رقمية (Digital Archivist Specialist).
5- أخصائي العقود (Contracts Specialist).
6- مدير القسم (Category Manager).
7- قائد إدارة مخاطر المؤسسات (Enterprise Risk Management Lead).
8- أخصائي الخدمات الغذائية (Food Services Specialist).
9- رئيس الخدمات اللوجستية (Logistics Services Lead).
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/01/18م، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).