وظائف إدارية بجامعة الملك عبدالله للعلوم.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق لذوي الخبرة، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس تقنية المعلومات (IT Architect).
2- أخصائي مركز البيانات (Data Center Specialist).
3- أخصائي مواضيع المكتبة (Library Subject Specialist).
4- أخصائي أرشفة رقمية (Digital Archivist Specialist).
5- أخصائي العقود (Contracts Specialist).
6- مدير القسم (Category Manager).
7- قائد إدارة مخاطر المؤسسات (Enterprise Risk Management Lead).
8- أخصائي الخدمات الغذائية (Food Services Specialist).
9- رئيس الخدمات اللوجستية (Logistics Services Lead).

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 2019/01/18م، من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه (اضغط هنا).

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