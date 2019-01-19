يضم 15 عيادة.. الانتهاء من تجهيز مجمع عيادات طب الأسنان بشمال الرياض

انتهت “صحة الرياض” من تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الأسنان بشمال مدينة الرياض، والذي يُعد استكمالاً لتغطية خدمات مجمعات الأسنان بها، لخدمة جميع الأحياء في طب وجراحة الفم والأسنان.
وأوضحت أن المجمع اكتملت تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين على أكمل وجه، تماشياً مع توجيهات الوزارة، لينضم المجمع لمنظومة التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض، ضمن خطة التحول الصحي.
وأشار مدير المجمع، الدكتور عبدالله السنيدي، إلى أنه يضم 15 عيادة أسنان، تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، ويقدم خدمات تخصصات إصلاح الأسنان وعلاج العصب وجذور الأسنان، إضافة إلى طب أسنان الأطفال، وجراحة الفم والأسنان، وصحة الفم والأسنان.