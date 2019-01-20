آل الشيخ: ما ننفقه على التعليم يوازي أفضل 10 دول في العالم

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن ما يتم صرفه على التعليم بالمملكة يوازي أفضل 10 دول في العالم.
وأكد خلال ورشة العمل التي عقدها لبحث مستقبل الجامعات السعودية وتطوير أدائها، بحضور 300 من قيادات وخبراء التعليم الجامعي والمهني، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق تقدماً في التعليم وأهداف التنمية دون أن يحظى بنظام تعليم عال قوي داعم للنظام التعليمي برمته.
وأبان أن المملكة تمتلك برنامجا رائدا في ابتعاث أبنائها وبناتها يعادل جامعة عالمية، داعياً كافة الجامعات بالمملكة للإفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
ودعا آل الشيخ قيادات التعليم الجامعي والمهني والتقني لإيجاد حلول تطويرية فاعلة للتحديات التي تواجه التعليم الجامعي والمهني، ومراجعة الخطط الدراسية والبرامج المقدمة لطلاب وطالبات التعليم الجامعي، مطالباً بتقديم عمل مؤسسي يبشر بمستقبل إيجابي لتطوير مخرجات الجامعات ومعاهد التعليم المهني والتقني انطلاقاً من المكانة التي تتبوأها المملكة في مجموعة العشرين.
وأشار إلى أن الاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية قد تتحول إلى طقوس إدارية وإجراءات غير مؤثرة لما يكتسبه الطالب في قاعة المحاضرات، لافتاً إلى أنها يمكن أن تسهم في ضمان جودة المدخلات والعمليات لكنها لا تضمن لنا مخرجات تفي بمتطلبات سوق العمل.
وتمنى آل الشيخ في ختام كلمته أن يأتي اليوم الذي يتم الاستغناء فيه عن السنة التحضيرية “المشتركة” نتيجة تحسن نواتج التعليم العام المرتبط بالتعليم الجامعي.