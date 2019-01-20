اختفاء مواطن في ظروف غامضة قبل قرابة أسبوع.. وأسرته تكشف تفاصيل آخر تواصل معه

الرئيسية مجتمع اختفاء مواطن في ظروف غامضة قبل قرابة أسبوع.. وأسرته تكشف تفاصيل آخر...
تواصل أسرة البحث عن ابنها الذي اختفى في ظروف غامضة قبل قرابة أسبوع في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية؛ حيث ناشدت الجميع المساعدة في البحث عنه، وإبلاغ أقرب مركز شرطة حال ورود معلومات عنه.
وأوضح أحد أقارب المفقود سليم خلف العنزي، وفقاً لـ”سبق”، أنه اختفى منذ يوم السبت الماضي، مشيراً إلى أنه في آخر تواصل معه أخبرهم فيه أنه يقيم في أحد الفنادق بمدينة عرعر.
وبيّن أن المفقود يملك سيارة من نوع “كامري” موديل 2007 زرقاء اللون وتحمل لوحة رقم “ب أ ح ١٧٠٦”، لافتاً إلى أنهم تقدموا ببلاغ رسمي بشأن اختفائه للجهات المعنية.