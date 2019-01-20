“الشؤون البلدية” تعتمد شرائح جديدة لرسوم “جمع النفايات” على الأنشطة التجارية.. وهذه التفاصيل

الرئيسية أنحاء الوطن “الشؤون البلدية” تعتمد شرائح جديدة لرسوم “جمع النفايات” على الأنشطة التجارية.. وهذه...
اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإصدار الثالث للائحة الرسوم السنوية للخدمات البلدية، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدورها، متضمنة شرائح مالية جديدة لجمع النفايات في الأنشطة التجارية.
ونصت المادة 34 من اللائحة على أن يُستثنى من تطبيق رسوم جمع النفايات التجارية، كل من يجب عليه جمع النفايات ونقلها إلى المدافن المخصصة لذلك وفق الاشتراطات البلدية حسب الرخصة الممنوحة له.
وتضمنت اللائحة تقسيم رسوم جمع النفايات للمحلات ومحطات الوقود والفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات، ومحلات تغيير الزيوت، وغسل السيارات، والورش المهنية وقصور الأفراح، والاستراحات والمطابخ والمطاعم، الملاهي والترفيه والمسرح والسينما وغيرها، إلى شرائح مختلفة حسب المساحة لكل م2.
الشرائح الجديدة التي تم اعتمادها: