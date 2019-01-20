“الشورى” يصوت على تعزيز دور هيئة الأمر بالمعروف.. الثلاثاء المقبل

كشف “مجلس الشورى” عن بعض القرارات والمطالبات التي سيصوت عليها في جلساته المنعقدة خلال الأسبوع الجاري.
وقال المجلس في تغريدات له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” : (يناقش مجلس الشورى الاثنين القادم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ، كما يصوت الشورى الاثنين القادم على مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في معالجة نقاط الضعف الإحصائي في إطار استراتيجيتها الوطنية للتنمية الإحصائية).
وأضاف في تغريدة أخرى: (يصوت الشورى الثلاثاء القادم على المطالبة بدعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع).