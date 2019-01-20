“الصحة”: 22 متقدمًا ومتقدمة يبدؤون اليوم مطابقة بياناتهم النهائية.. وعدم الحضور يعد عدولًا عن الرغبة في التوظيف

الرئيسية أنحاء الوطن “الصحة”: 22 متقدمًا ومتقدمة يبدؤون اليوم مطابقة بياناتهم النهائية.. وعدم الحضور يعد...
يبدأ اليوم الأحد، 22 متقدمًا ومتقدمةً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، المطابقة النهائية لبياناتهم.
وكانت الوزارة قد أعلنت أسماء 22 من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية والمعلنة في 25 نوفمبر الماضي، على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، كبدلاء للذين لم يراجعوا للمطابقة النهائية، وذلك في أي فرع من فروع الوزارة.
وقالت الوزارة إنّ الهدف من ذلك هو مطابقة ما سجلوه على برنامج “جدارة” من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، موضحةً أنّ الأسماء المعلنة هي لمن تمّت مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، وأقدمية التخرج، ثم الرغبات المكانية).
وأضافت أنّ عدم الحضور لاستكمال المطابقة النهائية يعد عدولًا عن الرغبة في التوظيف، موضحةً أنّ الدعوة للمطابقة لا تعني الترشح، وإنّما للتأكد من سلامة البيانات.
وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة فروع الوزارة واصطحاب الوثائق اللازمة، وهي الهوية الوطنية (مع نسخة منها)، وأصل وثيقة التخرج (مع نسخة منها مُوضح بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج)، وعلى الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية (ضرورة إرفاق معادلة التعليم العالي)، وشهادة الامتياز والتصنيف المهني للوظائف الصحية، وبطاقة التسجيل المهني (سارية المفعول).
وأوضحت الوزارة أنّ من لم يُحضر أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.