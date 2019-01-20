“الصندوق العقاري” يؤكد جاهزيته لتمويل الـ100 ألف مستفيد الذين صدرت لهم موافقات فورية

الرئيسية أنحاء الوطن “الصندوق العقاري” يؤكد جاهزيته لتمويل الـ100 ألف مستفيد الذين صدرت لهم موافقات...
أكد المتحدث باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي جاهزية الصندوق والجهات التمويلية المشاركة لتقديم القروض العقارية للمائة ألف، الذين صدرت لهم موافقات فورية الأسبوع الماضي، في كافة المسارات التمويلية.
وقال العصيمي إن المسارات تشمل شراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء الوحدات تحت الإنشاء، ومسار البناء الذاتي لمن يملكون أراضي سكنية، والرهن العقاري، والقرض القائم.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الخطة التي وضعها الصندوق أنه بحلول عام 2020 سيكتمل صدور موافقات لكل مَن هم على قوائم الانتظار.
وأبان أن الهدف الاستراتيجي للصندوق تقليص أعداد المنتظرين، وبناء على ذلك تم وضع عدد من البرامج والمسارات يمكن للمواطنين الاختيار من بينها، لافتاً إلى أن ذلك مكَّن الوزارة من إعلان 82 ألف مستفيد في عام 2017، و100 ألف في العام الماضي، وإعلان 100 ألف دفعة واحدة في هذا العام.
وكان الصندوق قد أعلن الأسبوع الماضي صدور موافقات فورية لـ100 مستفيد جديد على قوائم الانتظار، للحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح ضمن برنامج “سكني 2019″، مؤكداً أن عدد المنتظرين بالقوائم تقلص بذلك بنسبة 75%.