العثور على طفلة حديثة الولادة متوفاة بجانب عمارة سكنية بجدة.. مصادر: ألقتها أمها من نافذة الشقة

الرئيسية حوادث العثور على طفلة حديثة الولادة متوفاة بجانب عمارة سكنية بجدة.. مصادر: ألقتها...
فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً حول العثور على طفلة حديثة الولادة متوفاة وملقاة على الأرض بجانب عمارة سكنية بجدة، وحولها آثار دماء.
وقالت مصادر إن مقيماً من جنسية آسيوية عثر على الطفلة بالشارع، وقام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي تمكنت من تحديد الشقة التي ألقيت منها الطفلة وذلك بعد العثور على آثار دماء على العمارة.
وأوضحت أنه تم التوصل للأم، والتي أفادت أنها ولدت الطفلة متوفاة، وقامت برميها في الشارع عبر نافذة دورة المياه، لافتة إلى أن المرأة دلت على الشخص الذي تسبب بحملها، فيما لا يزال التحقيق جارياً لكشف كل ملابسات الجريمة.