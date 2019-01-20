“العمل” توضح كيفية استخراج رخصة العمل في حال إيقاف الخدمات

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- عبر حسابها لخدمة العملاء بتويتر – أن استخراج رخصة العمل يتم عن طريق الخدمات الإلكترونية للمؤسسة المستهدفة للخدمة.

جاء ذلك ردا على استفسار ورد من أحد العملاء قال فيه: “السلام عليكم استفسار عن رخصة عمل كيف أستخرج رخصة عمل الخدمات موقوفه لأن صاحب المنشأة توفي الله يرحمه كيف الطريقة لأن الورثة الحين فى المحاكم؟”.

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