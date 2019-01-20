“العمل” توضح كيفية استخراج رخصة العمل في حال إيقاف الخدمات

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- عبر حسابها لخدمة العملاء بتويتر – أن استخراج رخصة العمل يتم عن طريق الخدمات الإلكترونية للمؤسسة المستهدفة للخدمة.
جاء ذلك ردا على استفسار ورد من أحد العملاء قال فيه: “السلام عليكم استفسار عن رخصة عمل كيف أستخرج رخصة عمل الخدمات موقوفه لأن صاحب المنشأة توفي الله يرحمه كيف الطريقة لأن الورثة الحين فى المحاكم؟”.
السلام عليكم استفسار عن رخصه عمل كيف استخراج رخصة عمل الخدمات موقوفه لان صاحب المنشأة توفي الله يرحمه كيف الطريقه لان الورثة الحين فى المحاكم ولكم الشكر الجزيل@MLSD_care
— ابو سفر (@ssaa00222) January 19, 2019