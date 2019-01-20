“العمل” توضح كيفية استخراج رخصة العمل في حال إيقاف الخدمات

السلام عليكم استفسار عن رخصه عمل كيف استخراج رخصة عمل الخدمات موقوفه لان صاحب المنشأة توفي الله يرحمه كيف الطريقه لان الورثة الحين فى المحاكم ولكم الشكر الجزيل@MLSD_care

— ابو سفر (@ssaa00222) January 19, 2019