امرأة تخلع زوجها لسبب أدهش القضاة في المحكمة

أثارت امرأة دهشة القضاة في محكمة مصرية لرفعها دعوى خلع ضد زوجها بعد مضي عام من زواجهما، لكونها تشعر بالحرج من الحجم الكبير ليد زوجها وطول أصابعه بحسب «وسائل إعلام مصرية».
وشكت الزوجة (31 عاما)، أن أصابع يد زوجها طويلة بشكل ملحوظ وهو ما يشعرها بالحرج حينما تخرج معه ويراها أحد بهذا الشكل.
وقالت في دعواها «شكله لا يناسبني ولا يليق بي، كما أنه يؤذيني نفسيا أمام الأهل والأصدقاء وخلال الخروج معه، كنت على يقين من صعوبة العيش معه، لذلك رفضت الإنجاب منه، لأنني تزوجته دون إرادتي وبضغوط من أسرتي، خاصة بعد فشل زواجي السابق».