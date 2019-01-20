ترامب يعرض حماية مؤقتة لبعض المهاجرين لإنهاء الإغلاق الحكومي

عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب ثلاثة أعوام من الحماية من الترحيل لبعض المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كانوا أطفالا وغيرهم من المهاجرين الذين تأثروا بالحروب والكوارث الطبيعية في محاولة لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، واقترح ترمب الصفقة مقابل الموافقة على تمويل بقيمة 7ر5 مليار دولار لإقامة جدار على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك.
كما طالب الرئيس بمزيد من التمويل لتكنولوجيا كشف المخدرات، وللمساعدات الإنسانية على طول الحدود، وكذلك من أجل تعيين المزيد من قضاة الهجرة للتعامل مع طلبات اللجوء، وقال ترمب في بيان متلفز بعد أسابيع من الإغلاق الجزئي للحكومة وسط خلافات شديدة مع الديمقراطيين المعارضين “كمرشح للرئاسة وعدت أن أصلح هذه الازمة وأنوي إصلاح هذه الأزمة بطريقة أو أخرى”، وقال إن اقتراحه يهدف إلى “الخروج من المأزق وتوفير مسار للكونجرس للمضى قدما وإنهاء الإغلاق الحكومي”.