الرئيسية حوادث حادث مأساوي.. تفاصيل إلقاء طفلة “حديثة الولادة” من عمارة سكنية في جدة
عثر مقيم آسيوي على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء جدة، وتحقق الجهات الأمنية مع المرأة التي ألقتها.
وكشفت نتائج التجقيقات الأولية، أنه تم العثور على الطفلة متوفاة وحولها أثر دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة تدل على السقوط، حيث عرف مصدر الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة.
كما عرفت الجهات الأمنية، المرأة التي أعترفت في التحقيقات بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، موضحة بأن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة.
ولم تصدر الجهات الأمنية حتى الآن بيانا رسميا بالتفاصيل، حيث جار إكمال إجراءات التحقيق والكشف عن ملابسات الواقعة.