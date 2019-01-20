سائق “توك توك” مصري يعثر على ربع مليون جنيه.. ويردها لصاحبها

أعاد أحمد عبدالمجيد العربي 28 عاما سائق بمحافظة البحيرة، مبلغ 250 ألف جنيه فقدتها سيدة أثناء استقلالها توك توك. وقال السائق، في مداخلة هاتفية على برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون أي»،إنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به تصادف وجود سيدة تبكي في أحد شوارع محافظة البحيرة وعندما اقترب منها وسألها عن سبب بكائها، أكدت أنها تركت حقيبة بداخلها 250 ألف جنيه بعد نزولها من توك توك آخر.

وأضاف السائق أنه أخذ مواصفات السائق والتوك توك الذي كانت تستقله وظل يبحث عنه حتى عثر على الحقيبة التي بداخلها مبلغ الـ 250 ألف جنيه، وأنه أخذ الحقيبة وتوجه بها إلى أحد المساجد وطلب من خلال ميكرفون المسجد السيدة للتوجه إلى المسجد واستلام المبلغ المالي.

ومن جانبه أكد جمال أبوالفضل، المتحدث باسم محافظة البحيرة، أن المحافظ طلب لقاء سائق التوك توك الأمين يوم الثلاثاء المقبل وتكريمه، مؤكدا أن مدير أمن البحيرة قرر صرف مبلغ مالي للسائق.