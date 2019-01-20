ضمن مشروع تطويري ضخم.. بدء إزالة عقارات “حي النكاسة” العشوائي بمكة المكرمة | فيديو

بواسطة
Editor 1
-

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء إزالة عقارات “حي النكاسة” العشوائي بمكة، لهدم أكثر من 102 عقار في المرحلة الأولى.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الإمارة عمليات الإزالة باستخدام الكسارات، حيث يشمل المشروع 12 مرحلة، بهدف إنشاء مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وحدائق، وبدأ الهدم بعد فصل الخدمات عن الحي.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here