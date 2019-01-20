ضمن مشروع تطويري ضخم.. بدء إزالة عقارات “حي النكاسة” العشوائي بمكة المكرمة | فيديو

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء إزالة عقارات “حي النكاسة” العشوائي بمكة، لهدم أكثر من 102 عقار في المرحلة الأولى.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الإمارة عمليات الإزالة باستخدام الكسارات، حيث يشمل المشروع 12 مرحلة، بهدف إنشاء مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وحدائق، وبدأ الهدم بعد فصل الخدمات عن الحي.
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جاري العمل على ازالة 102 عقار ضمن
المرحلة الأولى من مشروع تطوير#حي_النكاسة بمكة المكرمة#الأحياء_العشوائية#هيئة_تطوير_منطقة_مكة pic.twitter.com/CdbFTEji9D
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 19, 2019