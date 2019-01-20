ضمن مشروع تطويري ضخم.. بدء إزالة عقارات “حي النكاسة” العشوائي بمكة المكرمة | فيديو

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جاري العمل على ازالة 102 عقار ضمن

المرحلة الأولى من مشروع تطوير#حي_النكاسة بمكة المكرمة#الأحياء_العشوائية#هيئة_تطوير_منطقة_مكة pic.twitter.com/CdbFTEji9D

— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) January 19, 2019