عالمة آثار فرنسية: جزيرة فرسان كانت مأهولة بالسكان والاستيطان البشري منذ ما قبل التاريخ

الرئيسية أنحاء الوطن عالمة آثار فرنسية: جزيرة فرسان كانت مأهولة بالسكان والاستيطان البشري منذ ما...
ذكرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن نتائج الدراسة والتنقيبات الأثرية التي أجرتها البعثة السعودية – الفرنسية في جزيرة فرسان بمنطقة جازان، أثبتت عراقة المنطقة التاريخية وامتدادها إلى عصور ما قبل التاريخ.
وقالت الدكتورة سولين ماريون، إخصائية علم الآثار القديمة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ورئيسة الفريق الفرنسي في البعثة السعودية الفرنسية للتنقيب عن الآثار بمنطقة جازان، إن الاكتشافات الأثرية التي تمت أكدت أن جزيرة فرسان تمثل منطقة مأهولة بالسكان والاستيطان البشري منذ عصور ما قبل التاريخ.
وأوضحت أن دراسة الفريق والتحقيقات الميدانية التي تم إجراؤها كشفت عن وجود 30 موقعاً أثرياً منذ عصور ما قبل الإسلام والفترات اللاحقة، مشيرةً إلى عدد من المستوطنات وبقايا الحيوانات مثل: الغزلان والأبقار والخيول والسلاحف، ومعثورات مختلفة بما فيها النقوش العربية القديمة، إلى جانب المعثورات التي تعود إلى الفترة الرومانية والتي تؤكد عراقة المنطقة.
وقالت إنه تبين أن جزيرة فرسان ـ ومنذ العصور القديمة المتأخرةـ كانت معروفة وحافلة بالأنشطة الثقافية والتجارية في مناطق البحر الأحمر الجنوبية، وفي شمال فرسان الكبيرة أيضاً كما في وادي الشامي، ووادي مطر بأقسامه المختلفة.
جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مركز البحوث والدراسات الأثرية واستضافها المتحف الوطني، عن المكتشفات الأثرية في جزيرة فرسان بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي.