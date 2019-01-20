فيديو | السعودي مكتشف مرض “متلازمة الوادعي”: لا يوجد له علاج.. والدواء الحالي للأعراض فقط

إنجاز علمي جديد بعقول سعودية..

جامعة جون ھوبكنز الأمریكیة تعتمد اكتشاف مرض جديد يطلق عليه "متلازمة الوادعي".#برنامج_ياهلا ينفرد بمقابلة مع صاحب الاكتشاف الدكتور علي الوادعي – استشاري مخ وأعصاب وصرع الأطفال.#خليجية pic.twitter.com/DG7m0tJrjI

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2019