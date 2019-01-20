فيديو | السعودي مكتشف مرض “متلازمة الوادعي”: لا يوجد له علاج.. والدواء الحالي للأعراض فقط

أوضح استشاري المخ والأعصاب وصرع الأطفال الدكتور علي الوادعي مكتشف مرض “متلازمة الوادعي” أنه لا يوجد علاج جذري للمرض في الوقت الحالي، وأن ما يتم تقديمه للمريض هو علاج للأعراض فقط.
وقال الدكتور الوادعي إن العلاجات متوفرة في مدينة الملك فهد الطبية وغيرها من المستشفيات المتقدمة بالمملكة، مبيناً أنهم يعملون حالياً لتحديد السحنات والملامح الخاصة التي تميز المصابين بالمرض.
وأبان خلال حديث لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية” أن الأعراض التي تظهر على الأطفال المرضى وجود رخاوة في الجسم، وتأخر المشي عند بعضهم لما بعد سنتين، وعدم اتزان عند المشي.
يذكر أن جامعة جون هوبكنز الأمريكية اعترفت بمرض “متلازمة الوادعي” الذي اكتشفه الدكتور علي الوادعي بمدينة الملك فهد الطبية، حيث تم اعتماد الاكتشاف من جميع مراجع الطب الوراثي المعتمدة في العالم، وأطلقت عليه الجامعة هذا الاسم في عام 2017.
إنجاز علمي جديد بعقول سعودية..
جامعة جون ھوبكنز الأمریكیة تعتمد اكتشاف مرض جديد يطلق عليه "متلازمة الوادعي".#برنامج_ياهلا ينفرد بمقابلة مع صاحب الاكتشاف الدكتور علي الوادعي – استشاري مخ وأعصاب وصرع الأطفال.#خليجية pic.twitter.com/DG7m0tJrjI
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 19, 2019