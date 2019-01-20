فيديو | سطو على صاحب شركة وسرقة 215 ألف ريال في الرياض

تعرّض مواطن ظهر يوم الخميس لعملية سطو من عصابة في الرياض، وذلك بعد أن قامت بمراقبته وهو يسحب مبلغًا ماليًا كبيرًا من أحد البنوك .
وأوضح المواطن، وهو صاحب شركة، أنه توجه للبنك الأهلي فرع الثلاثين العليا، بعد ظهر الخميس الماضي وسحب 215 ألف ريال، وبعدها توجه بسيارته لمقر شركته في العليا شارع وادي الجرير.
وأضاف أنه وصل للشركة، وفور ترجله من سيارته داهمه من الخلف شخص من أصحاب البشرة السوداء، نحيف وطويل القامة ويرتدي قميصاً وبنطالاً، وقام بخطف المبلغ من يده، حيث كان يضعه في كيس، وركض به.
وأشار إلى أنه حاول اللحاق به، إلا أنه ركب سيارة “كورولا” بيضاء اللون ومظللة كانت تنتظره، وبابها الخلفي مفتوح، فمد الرجل يده وأمسك بالكيس، إلا أن اللص دفعه على الأرض وسقط، حتى إن “كفرات” السيارة كادت تصيبه.
وأصيب الضحية بخدوش باليدين والرجلين والظهر، وفقا لـ “المرصد”، وفر اللصوص هاربين، ويعتقد الرجل أن اللصوص مجموعة منظمة في حدود 4 أشخاص، وأنهم كانوا يراقبونه منذ أن كان بالبنك، لأن مكتبه قريب منه.