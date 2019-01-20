فيديو | مشهد إنساني لأب يجاهد لالتقاط صورة لابنته رغم معاناته من ضعف شديد في البصر

حظيت صور لمواطن مُتقاعد وابنته خلال محاولته تصويرها لإسعادها، رغم معاناته من ضعف شديد بالبصر، على تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وأظهرت الصور التي التقطها الشقيق الأكبر للطفلة، المواطن المُتقاعد وهو يمسك بجوال ويحاول التدقيق في شاشته لالتقاط صورة لابنته.
وعلّق الشاب فيصل الخضير على الصور التي التقطها لوالده وشقيقته الهنوف قائلاً: “أبوي معه ضعف نظر شديد مع ذلك مارد أختي الصغيرة لما طلبت إنه يصورها بجواله، سوالها جلسة تصوير وشافها جميلة مع أنه بالواقع ماشافها بعينه شافها بقلبه”.
أب يعاني من ضعف شديد في البصر يحاول تصوير طفلته.. وصاحب التغريدة يتحدث عن تفاصيل هذا المشهد الإنساني#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/neiW2mt5SP
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2019