فيديو | مشهد إنساني لأب يجاهد لالتقاط صورة لابنته رغم معاناته من ضعف شديد في البصر

أب يعاني من ضعف شديد في البصر يحاول تصوير طفلته.. وصاحب التغريدة يتحدث عن تفاصيل هذا المشهد الإنساني#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/neiW2mt5SP

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 19, 2019