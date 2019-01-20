فيديو | مشهد إنساني لأب يجاهد لالتقاط صورة لابنته رغم معاناته من ضعف شديد في البصر

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حظيت صور لمواطن مُتقاعد وابنته خلال محاولته تصويرها لإسعادها، رغم معاناته من ضعف شديد بالبصر، على تداول واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأظهرت الصور التي التقطها الشقيق الأكبر للطفلة، المواطن المُتقاعد وهو يمسك بجوال ويحاول التدقيق في شاشته لالتقاط صورة لابنته.

وعلّق الشاب فيصل الخضير على الصور التي التقطها لوالده وشقيقته الهنوف قائلاً: “أبوي معه ضعف نظر شديد مع ذلك مارد أختي الصغيرة لما طلبت إنه يصورها بجواله، سوالها جلسة تصوير وشافها جميلة مع أنه بالواقع ماشافها بعينه شافها بقلبه”.

وروى الخضير تفاصيل الواقعة كاملة، مبيناً أنه كان جالساً في المنزل بعد عودته من الدوام فسمع شقيقته الصغرى الهنوف (9 سنوات) تطلب من الوالد تصويرها، مشيراً إلى أنه لاحظ مجاهدة الوالد في تلبية رغبتها والتقاط صورة جميلة لها رغم معاناته من ضعف شديد في البصر.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه أراد توثيق تلك اللحظة المميزة، مشيراً إلى أن والده كان يعمل في المجال العسكري وأصبح متقاعداً منذ فترة في المنزل، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن والده ووالدته كانا سعداء وردة فعلهما جميلة حينما أخبرهما بتفاعل العديد من الأشخاص مع صوره.

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