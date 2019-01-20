لأول مرة في المملكة.. “هيئة الترفيه” تُنظم مهرجان المغامرة العالمي وهذه أبرز فعالياته

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم (السبت) عن عزمها تنظيم مهرجان المغامرة العالمي لأول مرة في المملكة، بمحافظة جدة، وذلك خلال الفترة من 9 فبراير وحتى 8 مارس.
ونشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو ترويجيا للمهرجان، الذي يضم العديد من الفعاليات والألعاب، أبرزها لعبة مغامرة الكرستالة ، ولعبة سعودي مونوبلي، إضافة إلى عروض موسيقية ومطاعم.
يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن اليوم أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء القادم لتوضيح استراتيجية هيئة الترفية للمرحلة القادمة، داعياً المهتمين بصناعة الترفيه لحضور المؤتمر.
اول مرة بالسعودية عيش تجربة : الحماس.المغامرة.الاثارة. في #مهرجان_المغامرة العالمي .بفعالياته:لعبة مغامرة الكرستالة ،لعبة سعودي مونوبلي ،عروض موسيقية،مطاعم حصرية وأكثر.. ابتداءًا من 9 فبراير وحتى 8 مارس بجدة.
سجل الان عبر الرابطhttps://t.co/Tj7jqlmQHn pic.twitter.com/OYJ07garNG
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 19, 2019