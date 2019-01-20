لأول مرة في المملكة.. “هيئة الترفيه” تُنظم مهرجان المغامرة العالمي وهذه أبرز فعالياته

اول مرة بالسعودية عيش تجربة : الحماس.المغامرة.الاثارة. في #مهرجان_المغامرة العالمي .بفعالياته:لعبة مغامرة الكرستالة ،لعبة سعودي مونوبلي ،عروض موسيقية،مطاعم حصرية وأكثر.. ابتداءًا من 9 فبراير وحتى 8 مارس بجدة.

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— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 19, 2019